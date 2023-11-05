Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’daki evleri hasar gören 13 yaşındaki İbrahim Halil Sert, çadır kentte kaldığı sürede yazdığı ’Karanlık Kuşu’ adlı kitabını Elazığ’da imzaladı. Akranlarının yoğun ilgi gösterdiği kitabında ’özgüven’ ve ’umut’ kavramlarına dikkat çeken Sert, azmi ile herkese umut olmayı hedefliyor.

Malatya’da yaşayan Sert ailesinin evi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar aldı. Bu nedenle ilk etapta ailesiyle birlikte çadır kentte yaşamaya başlayan İbrahim Halil Sert, o dönemde bölgeye yardım getiren Elazığlı yazar Talat Özer’den kitap ve el feneri pili istedi. 13 yaşındaki Halil İbrahim ardından kitap yazmaya karar verdi. Bu süreçte kaldığı çadır kentte geceleri el feneri ışığından faydalanarak depremden sonra yaşadığı sürece dair hikayeler yazmaya başlayan Halil İbrahim, bu hikayeleri ’Karanlık Kuşu’ adlı kitapta topladı. Yaklaşık 7 ay sonra Talat Özer öncülüğünde bastırılan kitabına kavuşan Sert, Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ulusal Kitap Fuarı’nda, kitabını okuyucularla buluşturdu. Şimdilerde ailesiyle birlikte konteyner kentte yaşayan ve yaşadığı süreci anlatarak okuyuculara umut olmayı hedefleyen Sert’in azmi takdir topladı.

“Kitabımın yazım ve basım süresi hep çadırda oldu”

Yaşadığı ve yazmaya başladığı süreci anlatan genç yazar İbrahim Halil Sert, “13 yaşındayım. Kahramanmaraş depreminde önce Malatya’da oturuyorduk. Depremden sonra çadır kente akabinde ise konteyner kente geçmek zorunda kaldık. O sıralar okullar tam açılmadığı için ne kitap okuyabiliyordum ne ders çalışabiliyordum. Talat Hocadan kitap istedim. Sağ olsun, kırmadan kitabımı getirdi. Ben de hocadan bir istekte bulunarak ’Bir kitap yazabilir miyim’ diye sormuştum. Bu zamanda kadar maddi ve manevi her türlü destekte bulundu. Şuan da Elazığ Kitap Fuarı’nda kitabımızı okuyuculara sunuyorum. Kitapta çocuklar için özgüven, umut hakkında bilgi vererek bu kavramları aşılamak istedim. Bunu bir hikaye türünde yazmış olsaydım sıkıcı olur, çekici olmazdı. Ben de bunu fabl türü benzerinde bir şekilde çocuklara sundum. Kitabın birkaç haftası, yazım ve basım süresi hep çadırda oldu. Ağustos ayında ise konteyner kentteyken kitabım elime geçti. Fuarda kitabıma ilgi çoğunlukla yaşları küçük olanlardan oluyor. Güzel ve ilgilenen oluyor” dedi.

"Çocuklar bizim geleceğimiz, onların sürekli yanında olacağız"

Halil İbrahim’e destek veren yayınevi sahibi Talat Özer ise, "Elazığ 4. Kitap Fuarı’ndayız. Burada yazarlarımızla birlikteyiz. Burada yazarlarımızı okurlarla buluşturduk. Fuarın en genç yazarının 13 yaşında Halil İbrahim Sert bizlerle beraber. Bizim onunla tanışma hikayemiz, Kahramanmaraş depreminde olmuştu. Malatya çadır kentlerinden birinde dolaşırken, bizden kitap ve el feneri pili getirmemizi istemişti. Ben de ona burada başlamasını ve kitap yazarsa kitabını basacağımın sözünü vermiştim. Karanlık Kuşu, çok güzel bir eser oldu. Tarsus’tan Ezgi öğretmenimiz çizimlerini yaptı. Maddi ve manevi desteklerini bizden esirgemeyen bir ağabeyimiz de İbrahim’in kitabının oluşum aşamasında her türlü desteği sundu. Çocuklar bizim geleceğimiz, onların sürekli yanında olacağız. İbrahim’in kitabına okuyucuların ilgisi, kendi yaşıtlarının ilgisi çok daha fazla ” diye konuştu.