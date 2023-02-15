Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı iki depremin ardından Malatya’da kurulan Çadır Kentlerde başta çocuklar olmak üzere vatandaşların yaraları hızla sarılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı iki depremin ardından Malatya’da kurulan Çadır Kentlerde başta çocuklar olmak üzere vatandaşların yaraları hızla sarılmaya devam ediyor.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı iki depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Malatya’da vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar hızla devam ediyor. Bu çerçevede, Kayısı Araştırma Enstitüsü alanında kurulan çadır kentlerde yaşayan çocuklar, başta Aile ve Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim Bakanlıklarının kurduğu psikososyal destek çadırlarında çocuklara yönelik eğitsel, iyileştirici ve geliştirici çalışmalar sürüyor. Çadır kentlerde yaşayan çocuklar, çadırlarını resimlerle, bayraklarla süslerken polis ekipleri de çocuklara eşlik ediyor.

Deprem yaşandıktan hemen sonra tıbbi sekreteri olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde koordinasyon ekipleriyle birlikte toplandıklarını aktaran Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde sosyolog Resul Toptaş, “Çalışabilecek durumda olan kendi personelimizi hemen göreve çağırdık. Ankara’dan çok hızlı bir şekilde bizim ilimizde çalışabilecek personel görevlendirildi. Bingöl’den, Elazığ’dan Sivas’tan ve Tokat’tan çok hızlı bir şekilde ekiplerimiz Malatya’ya geldi. Onların gelmesiyle beraber ekiplerimizi oluşturup hemen alan çalışmalarına başladık. Psikososyal ekipler olarak, çadır kentleri ve mahalleleri ziyaret etmeye başlayarak afetzede insanlarla görüşme yaptık. Yaptığımız görüşmeler sonucunda vatandaşlarımıza psikolojik destek sağlamaya çalıştık. Onun dışında depremden en çok etkilenen gruplarımız da dezavantajlı olanlar oluyor. Bunlar, kadın, yaşlı ve engelli diyebileceğimiz gruplardır. Bunlara yönelik olarak biz hemen iyileştirici, geliştirici ve eğitsel çalışmalarımızı hazırlayıp etkinliklerimize başlıyoruz. Böylece onların daha hızlı bir şekilde gündelik hayata döndürmeye çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal ekipleri olarak bizim felsefemiz afetten hemen sonra olay anına inmektir” dedi.