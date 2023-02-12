Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde depremzedelerin yerleştirildiği çadır kentte AFAD gönüllüleri terk edilmiş bir kedi bularak sahiplendi. Hem ekibin hep depremzedelerin neşesi olan kediyi sahibi çıkmadığı takdirde gönüllülerin Ankara’ya götüreceği belirtildi.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde depremzedelerin yerleştirildiği çadır kentte AFAD gönüllüleri terk edilmiş bir kedi bularak sahiplendi. Hem ekibin hep depremzedelerin neşesi olan kediyi sahibi çıkmadığı takdirde gönüllülerin Ankara’ya götüreceği belirtildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin 7’nci gününde sahada çalışmalar sürerken, bir taraftan da kurulan çadır kentlerde depremzedelerin yaraları sarılıyor. Afşin ilçesinde de depremzedeler için kurulan çadırlarda vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken, birçok ilden gelen AFAD gönüllüleri depremzedelere destek oluyor. Çadırın birinde yardıma ihtiyaç var denilerek yönlendirilen ekipler, içeride bırakılan bir kedi buldu. Scottish cinsi kediyi AFAD gönüllüleri sahiplenerek bakmaya başladı. Çadırda yaşayan çocuklar ve diğer depremzedelerin yakından ilgi gösterdiği kediyi sahiplenen AFAD gönüllüsü Duygu Berber, sahibi çıkmadığı takdirde kediyi Ankara’ya götüreceğini kaydetti.

"Artık bir evi var, Ankara’ya götüreceğiz"

Ankara’dan AFAD gönüllüleri olarak geldiklerini belirten Duygu Berber, "Yaklaşık 6 gündür buradayız. Çadırın birinden ihbar geldi. Bir ihtiyaçları varmış, onu temin etmek için gittik. Gittiğimizde ama çadırda kimse yoktu. Aile gitmiş, yanında kediyi götürememişler. Bunun üzerine kendisini sahiplendik. Sahibi çıkmazsa artık bir evi var, Ankara’ya götüreceğiz. Adını da AFAD mı, Afşin mi koyacağımıza karar veremedik. Oylama yaparak karar vereceğiz" dedi.