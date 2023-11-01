Gazze Şeridi’nin güneyinde Birleşmiş Milletler’in kurduğu çadır kampında yaşayan Filistinli Faten Ebu Şehada, kampta nöbetleşe uyuduklarını söyledi.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine şeridin kuzey bölgelerindeki saldırılardan kaçan Filistinliler için çadır kampı kurdu. İsrail’in saldırılarından kaçan Filistinli aileler, çocuklarıyla birlikte çadır kampına sığındı.

Karama bölgesinden çadır kampına gelen Faten Ebu Şehada yaptığı açıklamada, savaşın ikinci gününde Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’na kaçtığını ancak İsrail’in burayı da bombalamasının ardından güneye kaçmak zorunda kaldığını söyledi. Şehada, "Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği gibi birçok hastalığım var. Burada sağlık durumumu takip edecek bir hastane veya doktor yok. Ben, çocuklarım ve torunlarım acı çekiyoruz. Bir çadırda 2 kişi yaşıyoruz” dedi.

İki gruba ayrılarak uyuduklarını ifade eden Şehada, "Birinci grup gece uyuyor, ikinci grup ise gündüz uyuyup gece uyanık kalıyor” şeklinde konuştu. Şehada, "Arap ülkelerinin başkanları nerede? Başımıza gelenleri görmüyorlar mı? Kudüs sadece Filistin halkının mı yoksa tüm Müslümanların mı?" ifadelerini kullanarak Arap ülkelerine çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze Şeridi’nde yerinden edilen 1.4 milyondan fazla Filistinliden 689 bininin BM’ye bağlı 150 kuruma yerleştirildiği belirtildi.