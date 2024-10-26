Antalya’da cadde üzerinde yaya geçidinin önüne park eden otomobil sürücüsü trafik ekiplerinin uzun süre aramasının ardından aracının başına geldi. Trafik polisinin uyarılarının ardından sürücüye 690 TL ceza uygulandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yaya geçidi girişine park edilmiş 07 NOS 09 plakalı Tofaş Doğan marka otomobil, görenleri şaşkına çevirirdi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen trafik polisi aracı kaldırması için araç sahibine ulaşmaya çalıştı. Polisin uzun süre telefonla aramasına rağmen araç sürücüsüne ulaşılamadı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından uzun süre sonra telefonla ulaşılan otomobil sürücüsü, bankada işi olduğunu, park için başka yer bulamayınca buraya park edip bankadaki işlemlerinin halletmeye gittiğini söyledi. Trafik polisi tarafından park yasağına uymaması nedeniyle 690 TL para cezası uygulanan otomobil sürücüsü işlemlerin ardından otomobiline binerek ayrıldı.