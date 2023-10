Bilecik Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kentteki tüm cadde ve sokakları bayraklarla donattı.

Cumhuriyetin kuruluşun 100’üncü yılını büyük bir coşkuyla kutlayacak olan Bilecik Belediyesi şehrin her sokaklarına Türk bayrakları ve Atatürk bayrakları astı. Bilecik halkı gözünü kırmızı beyaz bayraklara açtı. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Bilecik halkına seslenerek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Bilecik’te her yer kırmızı beyaz, her yürekte aynı coşku ve heyecan. Haydi Bilecik, evlerinizin camlarına, balkonlarınıza şanlı bayraklarımızı asalım. Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşı kutlu olsun’’ ifadelerini kullandı.