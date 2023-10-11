Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde belediye zabıta trafik ekipleri, cadde üzerinde trafiği ve araç park alanlarını engelleyen duba ve flamaları kaldırdı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, cadde üzerinde bazı iş yerlerinin önüne izinsiz olarak konulan duba ve flamaların trafik akışını ve araç park alanlarını engellediği belirtildi.

Tavşanlı Belediyesi zabıta trafik ekipleri, cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin önüne izinsiz olarak konulan duba ve flamaları kaldırarak, trafik akışını ve araç park alanlarını yeniden düzenledi.

Kaldırılan duba ve flamalarla birlikte cadde üzerinde daha düzenli bir trafik akışı sağlanırken, araç park alanları da genişletildi.