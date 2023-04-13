Konya’da cadde üzerinde yürüyen bir kişi, 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğul Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi ile Fetih Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Barış K., daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 kişi tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bacağından vurulan yaralı Barış K., ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Barış K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.