Zonguldak’ta bir kişi, caddede karşılaştığı eski sevgilisi ve kız kardeşini bıçakla yaraladı. Olaydan sonra kaçan zanlı ekiplerce yakalanırken, yaralı kız kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ş.S., iddiaya göre arasında önceye dayalı husumet bulunan ve eski sevgilisi olduğu öne sürülen Elif E. (38) ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Büyüyen olayda bıçaklı saldırıya uğrayan Elif E.’yi gören yanındaki kardeşi Ecem E. (42) engel olmak istedi. Ancak iki kız kardeş vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın zanlısı Ş.S. saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ecem E. ve Elif E.’ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay sonrası kaçan Ş.S.’nin polis tarafından yakalandığı öğrenildi. İki kız kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.