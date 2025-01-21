Haliliye Belediyesi, vatandaşlara daha hijyenik ve sağlıklı bir çevre sunabilmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mahallelerde yapılan çalışmalar çerçevesinde park, cadde ve sokaklar en ince ayrıntısına kadar detaylı olarak temizleniyor.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, “Temizlik ve Hijyenin Kalbi Haliliye” sloganıyla her gün ilçenin bütün cadde ve sokaklarını temizliyor. Sahadaki güçlü kadrosu ve filosuyla ulaşmadık mahalle bırakmayan Temizlik İşleri Müdürlüğü, cadde, sokak, meydan, bulvar, kaldırım ve parkları detaylı olarak temizliyor. Kısas Mahallesi’nde yürütülen hummalı çalışma ile önce cadde, sokak ve parkları temizlik personeli ve araçlarla süpüren ekipler, daha sonra tazyikli suyla detaylı yıkama çalışması gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerini de dezenfekte eden ekipler, uzun süreli kullanım ile deforme olan konteynerleri de onararak, yeniden kullanıma sundu.

Ekiplerin özverili çalışmasıyla pırıl pırıl olan cadde ve sokaklar ile vatandaşlara daha hijyenik ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturuldu.