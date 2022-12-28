Elazığ’da cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ’da cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Hürriyet Caddesi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı iki kişi arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine bıçaklar ile saldırdığı kavgada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelin yakalanması için çalışma başlattı.