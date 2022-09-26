Eskişehir’de bugün itibari ile belirli saatlerde araç trafiğine kapatılan Kemal Zeytinoğlu Caddesi esnafı, durumu protesto etmek için boş caddede dakikalarca top oynadı. Renkli görüntülerin çıktığı protesto diğer insanlarca ilgi ile takip edildi.

Eskişehir’de bugün itibari ile belirli saatlerde araç trafiğine kapatılan Kemal Zeytinoğlu Caddesi esnafı, durumu protesto etmek için boş caddede dakikalarca top oynadı. Renkli görüntülerin çıktığı protesto diğer insanlarca ilgi ile takip edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla, tarihi Odunpazarı bölgesindeki Kemal Zeytinoğlu Caddesi, 1 Nisan - 31 Ekim tarihleri arasında 09.00 ile 23.00, 1 Kasım - 31 Mart tarihleri arasında da 09.00 - 21.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak. UKOME’nin 2017’de aldığı ancak 5 yıldır uygulanmayan caddenin ve bağlantılı sokakların tamamen trafiğe kapatılması kararı bugün uygulanmaya başlandı.

’İşlerimiz kesildi’ mesajı veren esnaf

Trafiğe kapatılan cadde boş kaldı. Eski yoğun halinin çok uzak bir görüntü sunan caddenin esnafı, duruma tepki gösterdi. Araçların caddeye girememesinden dolayı işlerinin aksadığını iddia eden esnaf, durumu protesto etmek için cadde üzerinde top oynadı. Top oynayarak ’İşlerimiz kesildi’ mesajı veren esnaf, renkli görüntülere de neden oldu. Yaklaşık 1 saat boyunca top oynayan esnaf, turistler ve diğer insanlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

"Mantıklı ve doğru olan yapılabilirdi"

Cadde üzerinde esnaflık yapan Mustafa Tok, protestonun ardından konuştu. Alınan karar öncesi esnafla konuşulması ve orta yolun bulunması gerektiğini belirten Tok, "Mevcut durumda yıllardır burada yaşayan insanlar vardı. Bu bölgenin müthiş bir turizm potansiyeli var. Bu kadar insan buraya gelirken, bu yolun kapatılmasındaki amaç tam olarak nedir? Altyapı ve insanlar bu duruma hazır olsaydı, diyebileceğimiz hiçbir şey olmazdı. Biz burada yaşayan insanlar olarak araçlarımızı koyacak yeri bulmakta güçlük çekiyoruz. Bu kararı alan kurumlar, hiç olmazsa mahalle sakinleri ve esnafı toplayarak o insanlara da danışabilirlerdi. Hiç olmazsa mantıklı ve doğru olan yapılabilirdi. Yukarıda da okul var. Üniversite öğrencileri aşağıda dolmuştan inip bu rampayı yürümek zorunda kalıyor. Öğrenci çocuklara çok yazık oluyor. Tüm bunların üstüne yolun kapatılmasına siz ne derseniz diyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Sabahtan beri siftah dahi yapamadık"

Top oynayarak protestoya katılan esnaf Rasim Olcay ise, kararın işlerine olan etkisine şöyle değindi;

"Ben Odunpazarı esnafıyım. Şu anda top oynamaktayız. Az önce topumuzu oynadık ve şimdi dinlenmeye geçtik. Çünkü dükkânlarda kimse yok. Bomboş yatıyoruz. Sabahtan beri siftah dahi yapamadık. İş yapamadığımız için de top oynamaya karar verdik. Ocağımıza incir ağacı diktiler. Allah hepsinden razı olsun."

"Gerçekten çok ayıp"

Caddeye yakın bir noktada ikamet eden Hadiye Güçyetmez ise ulaşımının olumsuz etkilendiğinden dem vurdu. Yaşlı olduğunun altını çizen Güçyetmez, "Ben 70-80 yıldır burada yaşıyorum. 89 yaşındayım. Ben iyi yürüyemiyorum. Aylığımı ve ilaçlarımı almaya gitmem lazım. Nasıl gideceğim? Benim evim köşede olduğu için taksi kullanıyordum ve evimin önünde iniyordum. Dolmuş da yok, araba da yok. İlaç almak için Yunus Emre Caddesi’ne gitmem gerekiyor. Nasıl gideyim? Odunpazarı bölgesinde çok fazla yaşlı vatandaş var. Taksi girişine müsaade etmeleri lazım. Ben evimden ekmek almaya gelemiyorum. Aşağıya kadar yürümem gerekiyormuş. Mümkün mü? Bakın hâlâ su yok. Biz su içmeyelim mi, aç mı oturalım? Gerçekten çok ayıp" diyerek tepki gösterdi.

"Ne yapacağımızı şaşırdık"

Yine o bölgede oturan bir başka vatandaş olan Adnan Coşkunoğlu ise, "Odunpazarı her şeyden önce büyük bir mahalledir. Buranın ulaşımının sağlanması gerekiyor. Benim iş yerim Ihlamurkent’te yer alıyor. Minibüse giderek işime gidiyorum. Dönüşte ise Bademlik durağında iniyorum. Ben ayaklarımdan rahatsız olduğum için rampayı yürümem mümkün değil. Minibüsler de gelmediği için ne yapacağımızı şaşırdık. Bu kararla birlikte esnafın müşteri potansiyeli de yarı yarıya düşecektir" dedi.