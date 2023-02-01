İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Çad’ın Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi Itno’nun bir araya geldiği bildirilerek, Çad’ın yeniden tesis edilen diplomatik ilişkilerin ardından yarın İsrail’de büyükelçilik açacağı aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Çad’ın Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi Itno’nun bir araya geldiği bildirilerek, Çad’ın yeniden tesis edilen diplomatik ilişkilerin ardından yarın İsrail’de büyükelçilik açacağı aktarıldı.

Çad’ın Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi Itno, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Çad’ın 5 yıl önce yeniden tesis edilen diplomatik ilişkilerin ardından yarın İsrail’de büyükelçilik açacağı bildirildi.

Netanyahu yaptığı açıklamada, "Afrika’nın kalbindeki büyük bir ülkeyle bu ilişkileri son derece önemli görüyoruz. Bunlar, yeni seviyelere, yeni zirvelere yükseltmek istediğimiz ilişkilerdir. İsrail’e ziyaretiniz ve büyükelçiliğin açılışı da bunun bir ifadesidir” dedi.

Itno’nun ziyareti, 2021 Nisan’da eski Devlet Başkanı olan babası İdris Debi İtno’nun cephe hattında isyancılar tarafından öldürülmesinin ardından göreve gelmesi sonrası İsrail’e düzenlediği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

İsrail ve Çad, arasındaki diplomatik ilişkiler, 2018’de 47 yıl sonra yeniden tesis edilmişti. İsrail’i ziyaret eden ilk Çad Devlet Başkanı olan İdris Debi İtno, 2018 Kasım’da Kudüs’te Netanyahu ile bir araya gelmişti. Netanyahu ise, 2019 Ocak’ta Çad’ı ziyaret etmişti.