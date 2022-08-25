Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkların başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkların başladı.

Ligin 3. haftasını bay geçecek olan Ç. Rizespor, 4. haftada Yeni Malatya Stadyumu’nda 3 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 20.00’de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 orta oyunu ile devam ederek düz koşu ile son buldu.