TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Okechukwu Godson Azubuike’yi kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Okechukwu Godson Azubuike’yi kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir’den Nijeryalı oyuncu Azubuike ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu yeşil-mavili ekip ile hazırlık kampına katıldı. Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacak.

Çaykur Rizespor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Azubuike’ye "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.