Spor Toto 1. Lig’in ilk yarısının sona ermesiyle lige verilen üç haftalık arada Antalya’da kamp yapan yeşil-mavili ekip teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Rizespor ikinci yarının ilk maçı olan Ankara Keçiörengücü deplasmanına kadar çalışmalarını Antalya Belek’te sürdürecek.

Spor Toto 1. Lig’in ikinci devresi için Antalya’da kampa giren Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürüyor.

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