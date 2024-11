Mersin’de faaliyete geçen 4 yıldızlı By The Marina Hotel, sunduğu güvenli tatil imkanlarıyla dikkat çekiyor. Güneş enerjisi sistemleri (GES) ile kendi enerjisini kendisi üreten otel, deprem ihtimaline karşı özel olarak hazırlanan yüksek standartlı yapı güvenliğiyle de misafirlerine keyifle geçirecekleri güvenli bir tatil yaşatmayı amaçlıyor.

Otelin inşaat sürecinde yapısal güvenliği ön planda tuttuklarını belirten By The Marina Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahin, “Otelimizi diğer otellerden ayıran özelliklerden en önemlisi, otelin ürün ve malzeme kalitesi. Yapım esnasında kullanmış olduğumuz malzemelerin birinci sınıf ve depreme dayanıklı olması, otelimizi diğer otellerden ayırmaktadır. Otelimizin aynı zamanda çatısında kendi enerjisini kendi üreteceği bir sistem de mevcut. Bu sayede misafirlerimize kendi enerjisini üreten otelimizde keyifle vakit geçirecekleri güvenli bir tatil imkanı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Mersin’in en iyi iş oteliyiz"

Otelde 96 oda ve 2 çok amaçlı salonun bulunduğunu kaydeden Şahin, ağırlayacakları iş insanları için de her türlü imkanı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. By The Marina Hotel’i tam bir iş oteli olarak tanımlayan Şahin, "Otelde bulunan 2 salon, düğün, toplantı ve çeşitli organizasyonlar için tasarlandı. Aynı zamanda iş insanları için bilgisayarın da bulunduğu otelimizde bir yazışma köşesi de mevcut. Kentin merkezi bir bölgesinde bulunan otelimiz 6 bin metrekarelik kapalı bir alana sahip. Fiziki anlamda küçük olmasına rağmen biz Mersin’in en iyi iş oteliyiz. Aslında bu bizim belirlemiş olduğumuz bir iddia değildi. Gelen misafirlerimiz ve doluluk oranlarımız bunu belirledi. Otelimiz, açılışının ardından süregelen 6 ay içerisinde yüzde 60 gibi bir doluluk oranının altına düşmeyen bir durumda şu an. Konuklarımızın ve iş insanlarının burada rahat edebilmeleri için onlara her türlü imkânı sağlıyoruz. Yazışma, haberleşme ve çalışma bölümlerinin her birini fiziki alan olarak misafirlerimize ayırdık. Bizim araştırmalarımıza göre Mersin’de bu kadar kısa süre içerisinde yüzde 60’ın üzerinde doluluk oranı sürekliliğini yakalayan başka bir otel yok" diye konuştu.

Haziran ayı itibariyle misafir kabulüne başlayan ve 1 Temmuz tarihinde resmi açılışı gerçekleştirdiklerini aktaran Şahin, turizmin hareketlendiği yaz aylarında turistler için de geniş planlamalarda bulunduklarını açıkladı. Şahin şöyle devam etti: "Bizim turistler ve turizm ile ilgili imkanlarımız da çok geniş. Mersin geniş tarihi ve geçmişi çok eski olan bir kentimiz. Kent tarihi için önem taşıyan noktalarla alakalı misafirlerimize gerekli bilgilendirmeleri sağlayarak yardımcı oluyoruz. Mersin’deki turizm sektöründe çalışan arkadaşlarımız da iş birliklerimiz kapsamında gerekli desteklerini sunuyorlar."

"Güvenli tatilin adresi By The Marina"

Otelin hem yapısal anlamda güven verdiğini hem de yenilenebilir enerji imkanları ile güvenli bir tatil imkanı sunduğunun altını çizen Şahin, "Son zamanlarda insanların en can alıcı korkularından biri maalesef deprem oldu. Bu konuda ‘Nereye gidebiliriz?’ ‘Nerede kalabiliriz?’ ‘Hangi yapı, konutlar ve oteller ve bizim için uygun?’ ve ‘Tatilimizi güvenli bir biçimde herhangi bir korku yaşamadan nasıl geçirebiliriz?’ soruları dikkat çekiyor. Bu bakımdan Mersin de deprem açısından güvenlikli bir kent olmasıyla insanlara o güveni veriyor. Kentte muhtemel bir enerji kesintisi durumunda ise otelimiz, çatısında bulunan güneş enerjisi sistemleri (GES) ile misafirlerimize enerji problemi yaşatmıyor" dedi.

İnşaat sektöründen gelen tecrübelerinden turizm sektöründe de faydalandıklarını kaydeden Şahin, "Sektör olarak firmamız inşaat sektöründen geldiği için yeni deprem mevzuatına uygunluk sağlamakla birlikte firmanın kendi öngörüleriyle deprem altyapısı da fazlasıyla temin edildi. Bizim asıl mesleğimiz inşaat ve inşaattan sonra turizm. Bunu da bilerek depremde oluşabilecek problemleri göz önünde bulundurarak 6 Şubat’taki felaketi, Türkiye olarak tekrar yaşamamak adına biz elimizden gelenin fazlasını yaptık. Güvenlik olarak gerekli kriterlerin fazlasıyla karşılandığı bir hizmet sunmayı amaçladık. Güneş enerjisi panellerimiz ile de kendi elektriğimizin belirli bir kısmını kendimiz de üreterek yeşil kuşağa hizmet ediyoruz. Misafirlerimiz otelimize giriş yaptıklarında muhtemel deprem korkusunu unutacaklar. Enerjisiz bir dünya korkusu yaşamadan ve karbon izi bırakmadan güzel bir tatil geçirecekler. Burada daha güzel bir dünya için temel atan ve bu konuda iddialı olan bir otelden söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.