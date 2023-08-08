Daha 7 aylık olan Alisa Alara, anne ve babasının sürat pateni antrenörü olması sebebiyle henüz bir aylıkken buzla tanıştı.

Duygu Kan ve Adem Belir çifti, gençlik yıllarından bu yana tanışıyorlar ve 6 yıl önce evlenerek dünyaevine girdiler. Yaşamlarının önemli bir kısmı sporla geçen ve geleceğin şampiyonlarını yetiştiren çiftin hayatına 7 ay önce Alisa Alara girdi. Çok sevdikleri spor mesleklerini bırakmak istemeyen Duygu Kan ve Adem Belir, minik bebekleri Alisa Alara’yı henüz 1 aylıkken antrenmanlara getirmeye başladı. Hep yanıbaşlarında olan Alisa Alara ise bu durumdan hiç şikayetçi olmadı. Adeta Erzurum’daki buz sporlarının maskotu oldu, antrenmanlara neşe kattı.

“Ne mesleğimi ne de bebeğimi bırakamadım”

Short Track Antrenörü Duygu Kan Belir, mesleğini ve sporcularını çok sevdiğini belirterek, “Alisa Alara hayatımızın her yerinde var. Antrenmanlarımıza beraber gidiyoruz, beraber eğleniyoruz. Buzda ilk zamanlar biraz soğuktan dolayı çekindi. Ama şimdi hem rahat hem de çok mutlu. Eşimle birlikte çalışıyor ve sporcu yetiştiriyoruz. Bu arada minik kızımız Alisa Alara da yavaş yavaş ve özümseyerek spor yaşamına girmiş oluyor. Yürümeye başladığı an buz pistinde kaymayı öğreteceğiz” dedi.

Alisa Alara’nın babası Short Track Antrenörü Adem Belir de çocukları ile birlikte antrenman yapmanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, “Ben ve eşim yüreğimizi spora verdik. Kızımızın da her an yanımızda olması farklı bir duygu elbette. İnşallah o da bizim gibi bir sporcu olur ve ülkemize şampiyonluklar kazandırır” diye konuştu.