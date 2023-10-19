Kanada’nın Montreal şehrinde düzenlenecek olan sezonun ilk Short Track Dünya Kupası yarışması 20 Ekim 2023 Cuma günü başlıyor.

Dünya Kupası’nda ülkemizi 2026 Kış Olimpiyat Oyunları Olimpik kadro sporcularımız Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtaci ve Muhammed Bozdağ temsil edecek. Short Track Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev, Kanada’da yapılacak olan Dünya Kupası’nın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Sporcularıma güveniyorum. Onlardan final bekliyorum. Madalya almayı hedefliyoruz ve bununla alakalı ciddi bir çalışma programımız var. Federasyonumuz her anlamda bizlere destek veriyor. Bizler de bu desteğe layık olmak için mücadele edeceğiz. Ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde temsil edeceğiz” dedi.