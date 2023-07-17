Hakkari’deki Cennet-Cehennem Yaylası Cilo Buzulları bölgesinde buzulların kırılması sonucu oluşan çukurdan yaralı olarak kurtarılan Kemal ve Gülay Avcu çifti Van’a sevk edildi.

Dün öğle saatlerinde Cilo Buzulları bölgesinde buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düşen 4 kişiden Avcu çifti yaralı olarak kurtarılarak helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Burada gerekli müdahaleleri yapılan Kemal ve Gülay Avcu çifti daha sonra Van’a sevk edildi.

Buzulların kırılması sonucu düştükleri çukurda kaybolan Mehmet Aydın ve Hakime Koç’u arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.