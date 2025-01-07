Dünya Su Günü nedeniyle her yıl düzenlenen kompozisyon, resim, afiş ve fotoğraf yarışmalarının bu yılki teması ’’Buzulların Korunması’ olarak belirlendi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından her yılın 22 Mart gününün Dünya Su Günü olarak kutlanmasını kabul edilmesiyle her yıl farklı konu başlığı altında kutlana gün bu yıl yarışmalar ile kutlanacak. Bu yılki etkinlikler için ’’Buzulların Korunması’’ olarak belirlenen konuda fotoğraf, afiş, kompozisyon ve resim yarışması düzenledi. İl merkezindeki İlköğretim Okullarının 7’inci ve 8’inci Sınıf öğrencilerinin katılabilecek. Yarışmaların Birincilerine 15 bin TL, ikincilerine 12 bin TL, üçüncülerine 7 bin 500 TL ödül verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler katılım belgelerini ve detaylı bilgiye [email protected] internet sitesi üzerinden ulaşabilirler. Yarışmaya katılacak öğrenciler için son başvuru tarihi 14 Şubat 2025 olarak açıklandı.