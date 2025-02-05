Aksaray’da buzlanan karayolunda kayan tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Aksaray-Adana karayolu 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Aksaray istikametine seyreden H.B. yönetimindeki 68 ADV 364 plakalı tır yolun buzlu olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücünün yaralandığı kazayı gören diğer araç sürücülerin 112 acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ambulans içinde ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.