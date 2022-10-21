Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği ve seyirciden büyük beğeni toplayan ‘Buzlar Çözülmeden’ oyunu, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.’si düzenlenecek olan ‘Şehir Tiyatroları Festivali’ çerçevesinde 22 Ekim’de Adanalı tiyatroseverlerle buluşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği ve seyirciden büyük beğeni toplayan ‘Buzlar Çözülmeden’ oyunu, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.’si düzenlenecek olan ‘Şehir Tiyatroları Festivali’ çerçevesinde 22 Ekim’de Adanalı tiyatroseverlerle buluşacak.

Türkiye’nin yakın tarihinden bir kesitin trajikomik hikayelerini ve ülkenin panoramasını mizahi bir dille ele alan oyunda; 27 Mayıs darbesi sonrası yeni şekillenen ülke yapısı içinde yolsuzluk, sömürü ve yoksulluğun egemen olduğu ve zor kış koşulları nedeniyle yollarının kapanmasından dolayı dünyadan kopan bir kasabaya atanan kaymakamın öyküsü anlatılıyor.

Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncu kadrosunun büyük bir çoğunluğunun sahnede olacağı ve Ocak 2022’de prömiyeri yapılan, Cevat Fehmi Başkut’un aynı adlı eserinden sahneye aktarılan ’Buzlar Çözülmeden’ oyununun rejisör koltuğunda, Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak bulunuyor. 1 hafta boyunca devam edecek olan festivalde, 18 belediye şehir tiyatrosu sahne alacak.