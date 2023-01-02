Kaza sırasında polis otosundaki S.Ç. ve K.K. isimli 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden polis memurlarının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza Bartın Karabük karayolunun Kirazlıkköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gökhan G. Yönetimindeki 74 AAV 863 plakalı otomobil buzlanan yolda kontrolden çıkıp kayarak direğe çarptı. Gelen ihbarın ardından kontrol amaçlı bölgeye geçen polis otosuna ise Besim C. İdaresindeki 74 BC 066 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Bartın’da buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

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