Kırşehir’in Boztepe ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırşehir-Boztepe ilçe karayolu üzerinde meydana geldi. Kırşehir istikametinden giden 40 DF 670 plakalı Tarım İl Müdürlüğüne ait araç ile Boztepe istikametinden gelen 40 AK 469 plakalı kamyon iddiaya göre buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada; araçlarda bulunan E.S., H.H., M.B. ve N.A. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.