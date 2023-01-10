Hendek ilçesi Sümbüllü Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan buzlanma kazaları beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak yolu kullanan birçok otomobil sürücülerinin kontrolünden çıktı. Bunlardan 2’si ise yoldan çıkarak takla attı. Sürücülerin kazaları hafif yaralar ile atlattıkları öğrenildi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde mahalle yolunda sabah saatlerinde etkili olan buzlanma kazaları ardı ardına getirdi. Aynı bölgede buzlanma sebebi ile kontrolden çıkan 2 farklı araç takla attı.

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