Ardahan’da buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde iki gencin Kafkas gösterisi havadan görüntülendi.

Ardahan’da buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde iki gencin Kafkas gösterisi havadan görüntülendi.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Ardahan’da, yüzeyi 35 santimetre buz tabakasıyla kaplanan Çıldır Gölü, farklı güzellikler ve heyecanlar sunuyor. Doğu Anadolu’nun tek tatlı suyuna sahip 124 bin metrekare yüzölçümüyle ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü’nün üzerinde yürüyüş yapanlar, atlı kızak gezilerine katılanlar ve otomobiliyle gösteri yapanlara da oluyor.

Kafkas gösterisi sergileyen İnci Türkoğlu ve Sıla Çetin’in Kafkas figürlerini sergilediği anlar doğa fotoğrafçısı Doğu Yılmaz tarafından dron ile görüntülendi. Buzla kaplı göl üzerinde sergilemiş oldukları gösteride heyecan fırtınası yaşadıklarını söyleyen İnci Türkoğlu, Türkiye’nin en büyük buz pistinde Kafkas oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Zordu ama çok keyifliydi. Ardahan Çıldır Gölü’nden herkese selamlar. Gölün keyfini çıkartıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan burası gerçekten çok güzel ve burada en çok sevdiğim poz güneşe karşı verdiğimdi. Bu eşsiz doğayı görmeye herkesi bekliyoruz" dedi.