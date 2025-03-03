Samsun’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evde bulunan buzdolabının içi dahil evin her tarafında uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonda, bir evin uyuşturucu madde saklamak için kullanıldığı tespit edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, buzdolabı ve evin çeşitli bölmelerine gizlenmiş büyük miktarda uyuşturucu madde ve yüklü miktarda nakit para ele geçirilirken, olayla ilgili G.E.(38) gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda buzdolabı ve gizli bölmelerde, 12 bin 544 adet sentetik ecza, 430 gram metamfetamin, 48,43 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 103 bin 450 TL ve 100 euro para ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.E.’nin İlyasköy Mahallesi’ndeki baba evinin bodrumunda yapılan aramada ise 636,33 gram metamfetamin, 168 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.