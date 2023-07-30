Batman’ın Sason ilçesinde buzdolabını tamir ederken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Aykutozan Mahallesi’nde 47 yaşındaki Aykut Çelik, bir kafede bozulan buzdolabını tamir etmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Akıma kapıldığını gören vatandaşlar fişi prizden çıkarıp durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Aykut Çelik’i Sason Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doktorların müdahalesine rağmen Çelik kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.