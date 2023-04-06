Samsun’da ’Buzda Satranç Curling Projesi’nde çalışmalar sürerken şu ana kadar bin 300 öğrenci temel eğitim aldı.

Samsun’da ’Buzda Satranç Curling Projesi’nde çalışmalar yoğun bir tempoda devam ediyor. Proje ile fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak, curling branşında uygulamalı olarak eğitim vermek ve yetenekli öğrencilerin kapasitelerini geliştirmek amaçlanıyor. Samsun Valiliği himayelerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortakları olduğu ‘Buzda Satranç Curling’ projesinde bin 300 öğrenciye temel eğitim verildi.

“5 yılda 20 bin öğrencinin faydalanması planlanıyor”

Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "Proje kapsamında okullardan yaklaşık 80 öğrenci seçilerek performans grubuna dahil edilmiştir. 2022 yılında projede seçilen öğrencilerimiz kulüplere yerleştirilerek Türkiye Curling Federasyonu’nun liglerine katılmıştır. Türkiye Curling Federasyonu’nun 2023 yılında yapacağı faaliyetlere 10 takımla katılım sağlanması planlanmaktadır. Samsun Valiliği himayelerinde yürütülen ve her bir öğrenci sekiz seans curling eğitimi alacak şekilde 5 yılda 20 bin öğrencinin faydalanması planlanan projeyle ayrıca öğrencilere sosyal ve sportif alışkanlıklar kazandırılmasının yanı sıra, yetenekli öğrenciler keşfedilerek milli takıma girecek sporcu sayısını artırılması da hedefleniyor. Samsun Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi.