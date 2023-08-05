Short Track Olimpik kadro ve Short Track Milli Takımı’nın 18 Temmuz’da Erzurum’da başlayan kampı 6 Ağustos 2023 tarihine tamamlanıyor.

Short Track Olimpik ve Milli Takımı kadrosunun Erzurum’da yaptığı kamp tüm hızıyla ve aralıksız devam ettiriyor. Erzurum yüksek irtifa kampında olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanan sporcular enerji topluyor. Kocaeli’deki kamptan sonra Erzurum’da yüksek irtifa kampının oldukça verimli geçtiğini açıklayan federasyon yetkilileri, sporcuların performanslarının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdiler.

Erzurum’daki kamp yarın bitiyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu yurt içinde devam eden kampların sonrasında yurt dışı kamplarının da planlandığını belirtiler. Sporcularda zorlu ve yorucu geçen kampın kendilerine çok şeyler kattığını belirterek verilen emeklerin sonucunun olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu olarak dönmesini umut ettiklerini dile getirdiler. Erzurum’daki kampta Başantrenör Artur Sultangaliyev, yardımcı antrenörler Burak Akar ve Mükerrem Deniz yönetiminde şu sporcular bulunuyor; Furkan Akar, Metehan Atan, Salihcan Kezer, Muhammed Bozdağ, Toprak Efe Eroğlu, M. Talha Yıldız, Efsa Polat, Murat Tahtacı, M. Melik Cebenay, Elzem Taş ve Defne Çiğdem.

Kampta sporculara fizyoterapist, psikolog ve diyetisyen desteği de veriliyor.

Short Track ya da sürat pateni nedir?

Sürat pateninde sporcular buzdan bir pist üzerinde hızlarını sergiler. Erkek patenciler 500, 1000, 1500, 5000 ve 10000 metrelerde; kadın patenciler ise 500, 1000, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde yarışır. Yarışlar uzun ve kısa mesafeli kulvarlarda yapılır. Uzun kulvar yarışları 400 metrelik pistlerde gerçekleştirilir. Çift kulvar bulunan bu pistlerde aynı zamanda iki sporcu zamana karşı yarışır ve dereceleri kaydedilir. İç kulvar avantajı sırasıyla bir yarışmacıdan diğerine geçer. Patenciler her turda belirli bir noktada kulvar değiştirirler. Uzun kulvar yarışlarında patenciler 65 kilometre hıza ulaşabilirler. Kısa kulvar yarışları ise 111.12 cm uzunluğundaki pistte gerçekleşir. Üzerinde şeritler bulunmayan parkurda 6 sporcu aynı anda yarışır ve 50 km hıza ulaşabilir.