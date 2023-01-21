Buz tutan Çıldır Gölü’nün üzerine çıkan vatandaşlar, ‘buzda düşme korkusu var’ demelerine rağmen buz üzerinde gönüllerince eğlenmeyi sürdürüyor.

Buz tutan Çıldır Gölü’nün üzerine çıkan vatandaşlar, ‘buzda düşme korkusu var’ demelerine rağmen buz üzerinde gönüllerince eğlenmeyi sürdürüyor.

Buz tutan Çıldır Gölü, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Buz üzerinde çıkan vatandaşlar, hem paten kayıyor, hem de sevdikleriyle fotoğraf çekiliyor.

Türkiye’nin en önemli gölleri arasında bulunan ve tamamen buz tutan Çıldır Gölü, insanların akınına uğruyor. Kars’a Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi ile tur acenteleri aracılığıyla gelen vatandaşların ilk uğrak yeri Çıldır Gölü oluyor.

Çıldır Gölü’ne gelen vatandaşlar, soğuğu buz üzerinde alıyor, bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri patenleri ayaklarına takar cam gibi buz üzerinde kaymanın keyfini çıkarıyor.

“Düşme korkusu var”

Kars’a İzmir’den geldiğini belirten Semih Çınar, “Böyle buzun üzerinde yürümek çok güzel gerçekten, tarif edilmez bir duygu, herkesin gelip hayatında bir kez deneyim yapması gereken bir şey buzda düşme korkusu var” dedi.

“Soğuk ama gördüğüne değiyor”

Havanın çok soğuk olduğuna dikkat çeken Feyza Can, “Çıldır Gölü üzeri kar oluyormuş ama şuan buz bizim için alışık olmadığımız bir durum, yürümemiz zor oluyor. Kaymadan, düşmeden yürümeye çalışıyoruz. Soğuk ama gördüğüne değiyor. Çok güzel çok beğendik” diye konuştu.

Kış aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çıldır Gölü, her gün yüzlerce insanı ağırlıyor. Göl üzerinde çıkan vatandaşlar, buz pateniyle kayıyor, buzun üzerine uzanarak fotoğraf çekiliyor. Günü dolu dolu yaşayan vatandaşlar, böl etrafında bulunan balık lokantalarında Çıldır Gölü’ne has ‘Sarı Balık’tan tadarak Kars’a dönüyor.