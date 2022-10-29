Gençlik spor, Nenehatun, Adrenalin, Harputkapı, Ejder ve Sevgi Spor sporcuları dev Türk bayrağı açarak pist çevresinde ellerinde Türk bayrakları ile gösteri yapan sporcular renkli görüntüler oluşturdu.

Hız tutkunları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında muhteşem bir gösteriye imza açtı. Short Track sporcuları, Palandöken buz pistinde antrenörleri Duygu Belir, Betül Yerdelen ve Adem Belir nezaretinde coşkuyla Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladılar.

Short Track sporcularının buz üzerindeki 29 Ekim gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

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