Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından pilot ilçe Menteşe’de uygulanan ‘Buzağına Sahip Çık’ projesi 12 ilçede eş zamanlı başlıyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından pilot ilçe Menteşe’de uygulanan ‘Buzağına Sahip Çık’ projesi 12 ilçede eş zamanlı başlıyor.

Projenin tanıtımının yapıldığı toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın, şube ve ilçe müdürleri ile 12 ilçeden görev alacak ilgili personel katılım sağladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın konuşmasının ardından Veteriner Hekim Özkan Ercan proje hakkında sunum yaptı. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray proje deneyimlerini aktardı.

‘Buzağına Sahip Çık’ projesini Menteşe İlçesinde başarıyla hayata geçirdiklerini belirten İl Müdürü Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca desteklenen 204 bin TL bütçeli projenin 2 ayda büyük başarı elde ettiğini belirtti. Bunun üzerine 12 ilçemizde eşzamanlı başlatıldığına değinen İl Müdürü Saylak “Menteşe İlçesinde Mayıs-Haziran aylarında hayata geçirilen projede 315 işletmede yeni doğan 512 buzağı ziyaret edildi. Pilot ilçede hayata geçirilen projeden olumlu sonuçlar aldık. Bu proje ile tüm buzağılara ilk 24 saat içerisinde ulaşarak hem ücretsiz hizmetler veriliyor, hem de buzağı bakım ve besleme eğitimleri ile ağız sütünün kalitesinin farkındalığı için kalite ölçümü yapılıyor. Üreticilere gerekli duyurular yapılarak doğum ihbarları yapabilecekleri bir ihbar hattı oluşturuldu. İhbarın gelmesiyle birlikte üretici aranarak telefonla ilk bilgiler veriliyor. Özellikle anneden sağılan ilk ağız sütünün buzağıya içirildikten sonra kalan kısmının kalite ölçümü için bekletilmesi isteniyor. Üç ayrı ekip halinde sahada çalışan personele ihbar bilgi verilerek hızlıca işletmelere intikali sağlanıyor. Buzağıya proje çerçevesinde tedarik edilen septiserum (e.coli, clostridium perfinges,salmonella ve pastörella koruyucu antikorları) ve probiyotik uygulaması yapılıyor. Üretici tarafından önceden alınan ağız sütü kalitesi ölçülerek işletmede bilgi verilirken kaliteli ağız sütlerinin depolanması sağlanıyor” dedi.

Üreticilere yapılacak birebir eğitim ve ziyaretlerin önemine değinen Saylak “Ağız sütünün faydaları, meme başı ve biberon temizliği, ağız sütü verilme şekli, kolostrum kalitesi gibi konularda eğitimler verilecek. Ocak ayında başlayacak proje sonunda ilçelerde bilgi yarışması yapılacak ve bunun sonunda da ilde ilçeler arası yarışma ile ilin derecelerini tespit edeceğiz. Projeyi keyifli bir yarışma ile sonlandıracağız” dedi.

İl Müdürü Saylak, Muğla ilinin hastalıktan ari bölge haline gelmesi amacıyla damızlık sığır işletmelerinin hastalıktan arilendirilmesi projesinde kısa sürede ilk sıralara yerleşerek büyük fark oluşturduklarını değindi. Emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu proje ile 3 bin buzağıya ulaşarak buzağı ölüm oranlarını yüzde 6 ‘dan yüzde 3’e düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Toplantı sonunda bilgi alışverişinde bulunan ekiplere projede kullanılacak ekipman ve malzemeler dağıtıldı.