Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, maternal antikor eksikliğine bağlı buzağı ölümlerinin azaltılması amacıyla önemli bir adım attı. “Yaşasın Buzağılar, Gülsün Yüzler” projesi kapsamında üretilen toz kolostrum ürününün marka tescil süreci başarıyla tamamlandı. Ürün, "Uşak Tarım Kolostrum" markası adı altında piyasaya sunulacak.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, “Projenin temel hedefi, yeni doğan buzağı ölümlerini %20’den %5 seviyelerine düşürmek. Bu amaçla geliştirilen toz kolostrum, buzağıların doğumdan sonra ihtiyaç duyduğu temel besinleri ve antikorları sağlayarak hayatta kalma şanslarını artırıyor. Ürün, Uşak’taki çiftçilerin yanı sıra bölge genelinde de büyük bir ilgi görüyor” görüşlerine yer verdi.

Marka tescilinin tamamlanmasıyla birlikte, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretim ve satış faaliyetlerine "Uşak Tarım Kolostrum" adı altında devam edecek. Ürün, sektördeki kaliteli çözümlerden biri olarak hayvancılıkla uğraşan çiftçilere önemli bir destek sunuyor.

Müdürlük yetkilileri, buzağı ölümlerinin önüne geçmek ve hayvancılık sektöründe verimliliği artırmak için çalışmalara hızla devam edeceklerini belirtti. Uşak Tarım Kolostrum’un, hem bölge ekonomisine katkı sağlaması hem de çiftçilerin hayvan yetiştiriciliğinde daha başarılı sonuçlar elde etmelerine yardımcı olması bekleniyor.