Bolu’da yağan kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkarak eve gitmekte olan Vasfiye Y. idaresindeki 14 EU 596 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, yağan kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Buz tutan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Ağacı deviren ve tepetaklak olan otomobilin sürücüsü kazada yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya döndü.