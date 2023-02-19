Doğal güzellikleri ile ünlü Uzungöl’ün büyük bölümü hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından dondu. Beyaz görüntüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar oluşturan Uzungöl, havadan görüntülendi.

Deprem anında mavi ışıklar dikkat çekti, iş makinesi kamerası böyle kaydetti

Deprem anında mavi ışıklar dikkat çekti, iş makinesi kamerası böyle kaydetti

Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içindeki bin 90 rakımlı Uzungöl, Doğu Karadeniz Bölgesinde etkili olan soğuklar sonrası buz tuttu.

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