Bir kısmı kısmen buzla kaplanan Çıldır Gölü, görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğu Ekspresi ve tur acenteleriyle Kars’a gelenlerin ilk uğrak yeri Çıldır Gölü oldu.

Bir kısmı kısmen buzla kaplanan Çıldır Gölü, görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğu Ekspresi ve tur acenteleriyle Kars’a gelenlerin ilk uğrak yeri Çıldır Gölü oldu.

Kars tarafı buz tutan Çıldır Gölü’ne atlı kızaklarını indiren kızakçılar ise buz üzerine çıkan vatandaşların atlı kızaklarla fotoğraf çekilmelerine izin verdi. Yeteri kalınlığa ulaşmadığı için atlı kızak seferleri yapmayan kızakçılar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı Kars’ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü mevkiinde bulunan Yunus’un yerine gelen vatandaşlar buz üstünde güneşli ve sıcak hava da gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Atlı kızaklara binerek fotoğraf çekilen vatandaşlar, kızakçıların belirlediği bölgelerde buz üzerinde gezinti yaptı.

“İnşallah içerisine düşmem, yüzme bilmiyorum”

Kars’a tur acenteleri aracılığıyla Samsun’dan geldiğini ifade eden Meral Dalay, “Çok beğendim, çok heyecanlıyım. Biraz kar yok ama idare edeceğiz. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? İnşallah içerisine düşmem, yüzme de bilmiyorum” dedi.

Çok hoş bir ortam, güzel beğendik. Ben donmadı diye duymuştum ama donmuş, görmek istediklerimizi gördük. Mutluyuz, biraz korku var ama şuan da korkumu yendim. Bir iki anı fotoğrafı çektirdik” diye konuştu.

Çıldır Gölü’nün yeni donduğuna dikkat çeken kızakçı Ertan Daşdemir, “Buz yeni tuttu, atları koşturamıyoruz, üzerine çıkıyoruz. Gelen misafirlere fotoğraf çektiriyoruz atlı kızaklarla, birkaç gün sonra atlı kızak seferlerine başlarız. Talep çok, inşallah bu sezon öyle görünüyor” şeklinde konuştu.

Bölgeye tur acenteleri aracılığıyla gelen vatandaşlar otobüslerden iner inmez buz tutuna Çıldır Gölü’nün üzerine koştu. Bir birleriyle yarışırcasına buz üstüne çıkan vatandaşlar, bastıkları buzun ‘çatırtı’ sesiyle önce korktu, ardından da buz üzerinde bol bol fotoğraf çekildi. Buz üzerinde yürüyen vatandaşların renkli görüntüleri kameralara yansıdı.

Öte yandan, Çıldır Gölü Kars tarafından buz tutmaya başlarken, Ardahan bölgesinde buz olmaması ise görenleri şaşırtıyor.