Bayburt’un en önemli doğal güzelliklerinden olan Sırakayalar Şelaleleri, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Bayburt’ta kar yağışının ardından oluşan soğuk havanın etkisiyle Kent merkezine 16 kilometre mesafedeki Sırakayalar köyü sınırları içinde yer alan ve adını bu köyden alan şelaleler, dondu. İlkbaharda coşkulu akan suyu ile ziyaretçilerine ayrı bir güzellik yaşatan, bu yönüyle özellikle yerli turistlerin ilgi odağı olan şelaleler, kışın buzla kaplı görüntüsüyle de görenleri adeta büyülüyor. Yaklaşık 15 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı hali güzel görüntü oluşturuyor.

Öte yandan soğuk hava şehir merkezinde de etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Bayburt’ta Çoruh Nehri’nin kent merkezinde geçen bölümü buz tuttu. Nehir üzerinde buz adacıkları oluştu.