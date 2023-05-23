Erzurum’da Buz hokeyi tutkunları ‘19 Mayıs Turnuvası’nda buluştu. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘Buz Hokeyi Gençlik Turnuvası’ Yakutiye 500’lük Buz Hokeyi Salonu’nda yapıldı.

17-21 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan turnuvaya Erzurum Gençlik Spor, Aile Sosyal Politikalar Spor Kulübü (ASPGSK), Er-Arslanlar SK ve Palandöken Akademi SK katıldı. Minikler düzeyinde ise üç takım adeta festival havasında maçlara çıktı. 100’ü aşkın sporcunun katıldığı turnuva nefesleri kesti. Minik ve yıldızlar Kategorisinde kadın ve erkek sporcuların katıldığı buz hokeyi turnuvası nefesleri kesti. Oldukça çekişmeli geçen turnuvada Antrenörler Ebubekir Şamil Koç, Ahmet Özden, Sevilay Kesteloğlu , İkram Çintimar, A.Kerim Çintimar, Yakup Arslan ve Mukaddes Buylucu da turnuvaya katkılarıyla alkış aldı.

Buz hokeyinde heyecan zirve yaptı

Dört gün süren Buz Hokeyi şöleni oldukça renkli görüntülere sahne olurken, müsabakalar kıran kırana geçti. Yakutiye 500’lük Buz Hokey Salonu’nda düzenlenen kızlar ve erkekler buz hokeyi gösteri maçları nefes kesti. Müsabakalar sonucunda kız ve erkekler buz hokeyi maçlarında dereceye giren takımları madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi. Alt yapının daha da güçlendirilmesi ve kulüplere sporcu kazandırılması anlamında oldukça faydalı geçen ve buz hokeyinin gelişimine katkı sağladı. ‘19 Mayıs Gençlik Turnuvası’nda dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Palandöken Akademisi Spor Kulübü Başkanı Abdulhadi Çintimar ile Buz Hokeyi İl Temsilcisi Fatih Arslan tarafından takdim edildi. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Fatih Arslan, ‘19 Mayıs Gençlik Turnuvası’nın oldukça verimli geçtiğini belirterek, katılan kulüplere, sporculara ve antrenörlere teşekkür etti.

Şampiyonluk kupası ASPGSK’nın

Turnuvada birincilik kupasının sahibi ASPGSK olurken, Erzurum Gençlik Spor ikinci oldu. Er-Arslanlar SK üçüncü sırada yer aldı. Palandöken Akademisi dördüncülüğü elde etti. Narmanspor, ASPGSK ve Palandöken Akademisi ise küçükler kategorisinde festival niteliğinde maçlar oynadı. Tüm sporculara teşvik madalyası verildi.