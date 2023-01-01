Rize’de bu yıl 8.’sinin yapılacağı Kış Yüzme Şenliği, 14-15 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Rize’de bu yıl 8.’sinin yapılacağı Kış Yüzme Şenliği, 14-15 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Rize’de gelenek haline gelmeye başlayan Kış Yüzme Şenliğinin bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek. Şenlik bu yıl, bin 700 rakımda bulunan Galerdüzü’nde 14-15 Ocak tarihlerinde yapılacak. Farklı illerden Rize’ye gelecek olan yüzücüler şenliğin sloganı olan buz gibi sularda yüzdükten sonra sıcak çayı içerek ısınacaklar.

Organizasyonun öncülerinden Hasan Önder yaptığı açıklamada, "Yedincisini düzenleyeceğimiz bir aktivite bu, sıra dışı bir etkinlik diyerek nitelendirilen Kış Yüzme Şenliği. Etkinliği sıra dışı insanlar yapar demiyoruz ama insanlarımızın doğayla daha barışık olmasını istediğimiz bir aktivite. Aktivitemizi çaya da endeksledik. ’Buz gibi suda yüzdüler çay ile ısındılar’ sloganının uluslararasında da yer bulması için yaptığımız bir aktiviteydi. 2 bin 500’ün üzerindeki buzul göllerinde yapıyorduk, buzul göllerin özellikle ulaşımındaki sıkıntı, kesme ve suya girme sorununu yaşadığımız için bin 700 metrelerde bir derede, göletin içinde bu aktiviteyi yapalım istedik. Bu yılki aktivitemizi ise 14-15 Ocak’ta Galerdüzü’nde, Ayder’in 3-4 kilometre yukarısında bin 700 metre rakımındaki bir alanda yapacağız. Hem erişimi daha kolay sosyal aktiviteleri imkanları olacak bir yer" şeklinde konuştu.

Şenliğin nasıl yapılacağını anlatan Önder, "Öncelikle cumartesi günü ekstrem sporlarıyla ilgilenen dostlarımızla, dağcılarımızla, bu bölgede buluşarak hem kış kampını yapacağız. Türk kayağı, dağ kayağı aktiviteleri kar üzerinde yapabileceğimiz çalışmalarla insanların ilgisini çekmeye çalışacağız. Akşam kamp ateşi etrafında dostlarımızın eğlencelerine de tanık olacağız. Müziğin ritmini duyan kemençe sesini duyan dostlarımız kar üzerinde horonun hazını yaşayacaklar. Asıl etkinliğimiz pazar günü yine benzer kış aktivitelerinin yanında yüzme şenliğini yapacağız. Bu yıl sadece ulusal değil uluslararasından yüzücüleri bekliyoruz. 50’inin üzerinde bir yüzücü olacağını düşünüyoruz 2- 3 bin kişinin bulunacağı devasa ve o yükseltide en önemli, en farklı aktivitelerden biri olmuş olacak. O buz gibi sudan çıktıktan sonra sertifikalarımızı dağıtacağız. Sıra dışı bir festival kış yüzme şenliği ve Rize insanının kıvrak zekası diyelim. 4 mevsim Rize’yi anlatmaya çalışıyoruz. Biz yüzme sezonunu yazın değil kışın ortasında da sürdürebildiğimizi göstermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.