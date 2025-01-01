İstanbul Fatih’te yaz kış demeden denize giren “Sarayburnu Fatihleri”, 2025’i soğuk suda karşıladı. Yeni yıla yüzerek giren Sarayburnu Fatihleri, 2025 yılı için barış, sağlık ve sıhhat diledi.

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Sarayburnu’nda soğuk ve sıcak demeden denize giren ve ’Sarayburnu Fatihleri’ olarak bilinen grup, 2025 yılına aynı şekilde merhaba dedi. Grup üyeleri, 10’dan geriye doğru saydıktan sonra yeni yıla soğuk suya atlayarak girdi. Buz gibi suda yüzen vatandaşlar, yeni yılda dünya için sağlık, barış ve mutluluk diledi.

Konu ile ilgili konuşan Yüksel Sönmez, “Biz ‘Sarayburnu Fatihleri’ olarak burada 365 gün suya girmekteyiz. 2024’ten 2025’e girerken dünyada barış, sağlık, sıhhat, afiyet olsun. Herkes mutlu olsun. Savaşsız bir dünya istiyorum. Herkes mutlu ve mesut olsun. Sarayburnu’na geldik ve biraz sonra suya gireceğiz. 00.00’a bir dakika kaldı. 2024’ü de iyisiyle kötüsüyle göndereceğiz. 2025’in de savaşın olmadığı, çocukların ölmediği, insanların sağlık, sıhhat içerisinde yaşadığı mutlu mesut bir yıl olmasını diliyorum. Alışık olmayan insan bu soğuk suya girmesin. Hipotermi diye bir olay var” dedi.

Zihni Ademoğlu ise, “Sarayburnu Fatihleri’ olarak burası Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri. Arkamızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sağımızda Topkapı Sarayı, diğer tarafta Çamlıca Kulesi. Ben de 2024’ü artık savaş ve kötü anıları geride bırakarak 2025’e sağlıklı sıhhatli ve dünyada savaşsız bir 2025 bekliyoruz. Çocukların ölmediği, insanların ölmediği bir 2025 diliyorum. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Biz ‘Sarayburnu Fatihleri’ olarak 365 gün bir nevi buradayız zaten. Biz soğuğa alışığız ama herkes yapmasın” dedi.

Yeni yıla denizde giren bir başka vatandaş Ramazan Değer de, “2024’ün son akşamı. ‘Sarayburnu Fatihleri’ olarak buradayız. Yüzmeye geldik. Dünyada barış ve kardeşlik istiyoruz. 2025 yılında insanların ölmesini istemiyoruz. Dünya güzel bir dünya olsun. Alışkanı olmayan insanların bu soğuk havalarda girmelerini istemiyoruz” şeklinde konuştu.