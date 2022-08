Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Büyüksinan Mahallesinde yapımları tamamlanan Kafe Karatay Büyüksinan ile Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi’nin resmi açılışları düzenlenen törenle açıldı.

Toplamda 20 milyon liraya mal edilen 2 yatırımın açılış programına, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay mülki amirleri, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, Konya Pazarcılar Odası Başkanı Murat Petek, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Büyüksinan Kapalı Pazar marketimizin çatısını Güneş Enerji Santraliyle donattık"

Açılışta konuşan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi’nin ardından Güneş Enerji Santrali modeliyle hayata geçirdikleri Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi’nin de hizmet vermeye başladığının söyledi. Başkan Hasan Kılca, “2 bin 900 metrekarelik alana sahip ve tek katlı modern bir tasarıma sahip olan Büyüksinan Kapalı Pazar Marketimizde esnafımız rahat bir şekilde ürünlerini sergilerken, hemşehrilerimiz de konforlu bir hizmet alma imkanına kavuştu. Kapalı pazar marketimizde idari bölüm ve güvenlik odasının yanı sıra çay ocağı, mescit, bay-bayan ve engelli tuvaletleri ile elektrik ve hidrofor odaları da yer alıyor. Günümüzde artan enerji giderleri ve günden güne azalan enerji kaynakları ülkeleri yenilenebilir enerji alanına yönlendiriyor. Büyüksinan Kapalı Pazar marketimizin çatısını Güneş Enerji Santraliyle donattık. Bu sayede de yıllık 472 MWh enerji üretimi mümkün olabilecek. Pazar marketlerimiz hem hemşehrilerimizin ve esnafımızın alışverişine yeni bir konfor katacak hem de enerji üretecek. Karatay Belediyesi olarak iki projemizi çevre düzenlemesi, Kafe Karatay ve kafenin bulunduğu alanın düzenlemesiyle birlikte toplamda 20 milyon liraya mal ettik. Hemşehrilerimize hizmetin en güzelini sunmaya ve insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Bizler, gönülden yapılan her işin daha da bereketlendiğine inanıyoruz. Büyüksinan Kapalı Pazar Marketimiz hayırlı mübarek olsun. Esnafımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

"Kafe Karatay projemizle ilçemiz ve Konyamız yeni bir markaya daha kavuştu"

Başkan Kılca, projeyle her kesime ve her ekonomik seviyeye uygun kaliteli hizmet sunmaya başladıklarını ifade ederek, “Kafe Karatay projemizle ilçemiz ve Konyamız yeni bir markaya daha kavuştu. Kaliteli ürün ve servis anlayışını, uygun fiyatla hemşehrilerimizle buluşturan Trafik Eğitim Parkı’ndaki Kafe Karatay gibi Büyüksinan şubemiz de ilçemizdeki önemli ölçüdeki bir ihtiyacı karşılamış oldu. Bugün itibariyle ikinci şubemizi açmış olduk. Kafemizde hemşehrilerimize sunduğumuz ürünlerimizin tamamını kendimiz üretiyoruz. Şu an için hedeflediğimiz 8 Kafe Karatay şubemiz var. Onların da yapımları devam ediyor. 3’üncü şubemizi de Ahmet Çalık Parkı’nda açıyoruz. Büyüksinan Kafe Karatay’ın mahallemize, ilçemize ve insanımıza bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, açılışı yapılan Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi’nin yalnızca bir kapalı pazar yeri değil, aynı zamanda kendi elektriğini üreten bir Güneş Enerji Santrali de olduğunu söyledi. Leyla Şahin Usta, “İşte eser üretmek, hizmet etmek ve eser siyaseti yapmak tam da budur. Yaşadığımız yerlere değer katmak, oraları daha da güzelleştirmek, insanımızın ihtiyacı neyse onu karşılayacak hizmetleri üretmek budur. 20 yıldır AK Parti Belediyeciliği anlayışımızda bu var. Türkiye bugünlere kolay gelmedi. Bugün dünyada bu kadar zorluk ve sıkıntılar varken, hiçbir ülkede bu kadar hizmet üretimi yokken Türkiye olarak yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Durmak yok yola devam diyerek ülkemizi bir sonraki safhaya taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu güzel iki projenin hayata geçmesinde katkısı bulunan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca başta olmak üzere herkesi tebrik ediyor, yatırımlarımızın hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

"Ülkemizi bir sonraki safhaya taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz"

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da, Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi ve Kafe Karatay Büyüksinan Şubesi’nin hayata geçmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti. Gülay Samancı, “AK Parti Belediyeciliğinin farkı işte budur. AK Parti her zaman hizmet, eser ve proje üretir. Bizler, AK Parti olarak 20 yıldır sadece kendimizle yarışıyoruz ve hizmette yalnızca kendi kendimizin rakibiyiz. Bugün açılan Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi de bu anlayışla hem esnafımızı kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyacak hem de vatandaşlarımızın modern ortamlarda alışveriş yapmasına imkan sunacak. Yine Kafe Karatay’a uğrayacak vatandaşlarımız da çok güzel bir hizmet alacak hemşehrilerimizin sosyal hayatına katkı sunacak. Her iki yatırımın da hayırlı olmasını diliyorum” seklinde konuştu.

Karatay Kaymakamı Zafer Orhan da Karatay Belediyesinin ilçenin geniş coğrafyasına uzanan, her kesime dokunan yatırımlara imza attığını söyleyerek, “Karatay Belediyemiz, her gittiğimiz mahalleye bölgeye has güzel çalışmalar yapıyor. İlçenin neresine giderseniz gidin, belediyenin bir yatırımını görürsünüz. Bugün de belediyemiz Büyüksinan Mahallemizde iki güzel projeyi tamamlayarak hizmete açıyor. Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi ve Kafe Karatay Büyüksinan Şubesi’nin hayırlı olmasını diliyor, projelerin hayata geçmesinde Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca başta olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi’ni çok beğendiğini ifade ederek, “Büyüksinan Kapalı Pazar Marketimiz eskimişti ama şu anda oldukça modern bir hale dönüşmüş. Hem esnafımız hem de buraya alışverişe gelen vatandaşımız için çok daha güzel imkanlar sunulmuş. Sadece Pazar market değil aynı zamanda park ve Kafe Karatay’ın da bu bölgede açılıyor olması, buranın gelişmesine önemli katkılar sunacaktır. Ben de bu şehrin bir ferdi olarak bu güzel yatırımları dolayısıyla Karatay Belediyemizi tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı olarak çalışmaya devam ediyoruz. Yerel yönetimlerimiz de hemşehrilerimizin hayat standardını yükseltmek için çok güzel bir hizmet yarışındalar. Projelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ve Konya Pazarcılar Odası Başkanı Murat Petek de, Büyüksinan Kapalı Pazar Marketimiz ve Kafe Karatay Büyüksinan Şubemizin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Karatay Belediyesi tarafından Büyüksinan Mahallesine kazandırılan Büyüksinan Kapalı Pazar Market ve Kafe Karatay Büyüksinan Şubesi’nin açılışları dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılışların ardından Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi ve Kafe Karatay Büyüksinan Şubesi’ni inceleyerek pazar markette alışveriş yapan pazarcı esnafı ile kafede bulunan vatandaşlarla da araya geldi.