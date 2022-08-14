Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Büyüksinan Mahallesinde yapımları tamamlanan Kafe Karatay Büyüksinan ile Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi’nin açılışları, 17 Ağustos Çarşamba günü düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Büyüksinan Mahallesinde yapımları tamamlanan Kafe Karatay Büyüksinan ile Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi’nin açılışları, 17 Ağustos Çarşamba günü düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

İki projenin de Büyüksinan Mahallesine ve Karatay’a hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak hayata geçirdikleri projelerle ilçenin sosyal hayatına renk katmaya ve vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini söyledi. Bu çerçevede Büyüksinan Mahallesi Dolapoğlu Camii’nin hemen yanı başında hayata geçirilen ve geçtiğimiz ay bölge halkına hizmet vermeye başlayan Büyüksinan Kafe Karatay, 17 Ağustos Çarşamba günü düzenlenecek törenle açılacak. Hizmet vermeye başladığı günden bu yana ilçenin sosyal hayatına katkılar sunan Büyüksinan Kafe Karatay; özgün mimarisi ile hijyenik, kaliteli ve güler yüzlü personeli tarafından verilen hizmeti sayesinde kısa sürede kendini kanıtladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Kafe Karatay projesi sayesinde belediye olarak her kesime ve her ekonomik seviyeye uygun kaliteli bir hizmet sunduklarının altını çizdi. Başkan Kılca, “Kafe Karatay projesini hayata geçirdik ve böylece ilçemiz ve şehrimiz yeni bir markaya daha kavuşmuş oldu. Kaliteli ürün ve servis anlayışını, uygun fiyatla Karataylı hemşehrilerimizle buluşturan Büyüksinan Mahallemizdeki Kafe Karatay’ın açılışını gelecek hafta Çarşamba günü gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle Büyüksinan Kafe Karatay’ın mahallemize, ilçemize ve insanımıza bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, açılışımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Karatay Belediyesi, güneş enerjisi santrali (GES) modeliyle projelendirdiği ve yapımını tamamladığı Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi’nin açılışını da Büyüksinan Kafe Karatay ile birlikte yapacak. Tamamen çevreci ve yeni nesil olarak tasarlanan ve toplamda 15 milyon 190 bin TL’ye mal edilen Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi, 2 bin 900 metrekarelik alana inşa edildi. Tek katlı Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi’nde idari bölüm, enerji odası, çay ocağı güvenlik, mescit ve tuvaletler yer alıyor. Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi de Mayıs ayında açılışı gerçekleştirilerek vatandaşın hizmetine sunulan Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi gibi güneş enerji santralleriyle (GES) donatıldı. 2 bin metrekarelik çatısında tamamen yerli ve milli üretim 864 adet panele sahip güneş enerji santraline sahip olan Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi, hem vatandaşların ve pazar esnafının konforlu alışverişine katkı sağlayacak hem de 472 mwh’lık kendi enerjisini üretecek.

“Hemşehrilerimizin yaşam kalitesine katkı sunmaya devam ediyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak yapımını tamamladıkları Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi’ni Çarşamba günü düzenleyecekleri törenle hizmete açacaklarını ifade etti. Başkan Kılca, “Büyüksinan Kapalı Pazar Marketimizin çatısında güneş enerji santrali (GES) bulunuyor. Marketimiz, hem hemşehrilerimizin ve esnafımızın alışverişine yeni bir konfor katacak hem de kendi enerjisini üreterek belediyemize katma değer sağlayacak. Bu ve daha birçok projeyle hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, Büyüksinan Kapalı Pazar Marketimizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.