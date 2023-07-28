Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri’nin haziran ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 11,22 oranında azalarak, 291 milyon 126 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK haziran ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Haziran ayında ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 11,22 oranında azalarak, 291 milyon 126 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın haziran ayına göre de yüzde 19 oranında bir azalış söz konusu” dedi.

2023 yılı haziran ayında en çok ihracat yapılan sektörleri ve ülkeleri de açıklayan Büyüksimitci, mobilya sektörünün ihracat kalemleri arasında ilk sıradaki yerini koruduğunu, ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise, Almanya, Irak ve ABD olarak sıralandığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Döviz kurlarının reel seviyelere gelmesi, rekabetçi sektörlerimiz açısından oldukça iyi olacak ancak, Avrupa ve ABD’de de ciddi şekilde durgunluk var. Haliyle bu durgunluk bizi de etkiliyor. Kayseri olarak her zaman ithalatımızın iki katı kadar ihracat yapıyoruz. Bu açıdan bakıldığında ülkemize cari fazla veren bir iliz. İnşallah bu şekilde devam ederek, Türkiye’nin cari açığına katkı sunmaya devam edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in kaynakları ihracata ve yatırımlara kanalize etme yönündeki açıklamaları bizim için oldukça değerli. Hükümetimizin ortaya koyacağı öngörülebilir programla inşallah kayıplarımızı telafi edeceğiz. Şehrimizin ihracatına katkı sunan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.