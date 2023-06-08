Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları okçuluktan, masa tenisine, satrançtan, hentbol sporuna birçok dalda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Son olarak Muğla’da özel sporcular atletizm il şampiyonası düzenlendi. İl Şampiyonası’na Bodrum, Fethiye, Menteşe, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinden katılım olmuştur ve yarışmaya (Kadın-Erkek) Mental, Down ve Otizm Kategorilerinde 46 özel sporcu katıldı.

6 Birincilik 3 ikincilik kazındılar

Şampiyonaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Atletizm branşı özel sporcuları da katıldı. 2010 doğumlu İlkay Yılmaz 100 metre ve 200 metrede küçüklerde Muğla birincisi, 2011 doğumlu Çağla Mina Altın 100 metre ve 200 metrede Muğla birinci oldu. 2013 doğumlu Yunus Sarıoğlu 100 metre ve 200 metre küçüklerde Muğla birincisi oldu.

Özel sporcular atletizm il şampiyonasında Büyükşehir Belediyesinin özel sporcularından 2010 doğumlu İsmail Görkem Özcan 100 ve 200 metrede, 2013 doğumlu Doruk Acar 100 metre küçüklerde il ikincisi oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Atletizm branşı özel sporcuları il şampiyonasında toplamda 6 birincilik 3 ikincilik kazanmış oldu.