Büyükşehir Belediyeleri Turizm Birimleri buluşmasının üçüncüsü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda başladı.

Büyükşehir Belediyeleri Turizm Birimleri buluşmasının üçüncüsü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda başladı.

2021 ve 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Belediyeleri Turizm Birimleri buluşmasının üçüncüsü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda başladı. Çalıştayın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin turizm birimlerinde görevli müdür ve çalışanlar ile turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Soyer: “Turizm küresel barışa da hizmet ediyor”

Çalıştayın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünyadaki krizler derinleşirken turizmin anlam ve değerinin giderek daha da anlaşılmaya başladığını söyledi. Küresel barışı sürdürülebilir hale getirecek en önemli sektörün turizm olduğuna dikkat çeken Soyer, “11 il Türkiye’deki turizm potansiyelinin yaklaşık yüzde 70’ine ev sahipliği yapıyor. Sorumluluğu oldukça ağır ve kıymetli. Turizm öyle bir sektör ki sadece ticaret, ekonomik sektör değil. Aynı zamanda barış kültür alışverişi ve iletişim demek. Küresel barışı sürdürebilir hale getirecek en önemli sektör turizm. İnsanların birbiriyle kültürel alışverişi, keşifleriyle ortaya çıkan anlayış, kültürlere saygı, kavrayış, lezzetlerle, tarihlerle tanışma Bunların hepsi turizmin bünyesinde olan işler. Bunlar geleceğe dair umut taşımaya imkan veriyor. Yaptığımız iş sadece ticari hacmi büyütmekle ilgili değil. Aynı zamanda küresel barışa hizmet edecek bir çalışma turizm. Öncelikli hedeflerinden biri en yakınından başlayarak büyütmeye dair bir hedef. Önce komşularınız, ondan sonra daha geniş bir halka, daha sonra daha büyük bir halka. İlk hedef en yakınlarınızı kente davet etmeyle ilgili. Turizmin giderek son yıllarda daha fazla öne çıkan iki özelliği, yerelleşme ve dijitalleşme. Geleceği de şekillendirecek iki başlık olarak gözüküyor. Turizmin sektörel olarak büyümesinin yolu da bu iki başlıktan geçiyor. Yerel özelliklerinizi daha fazla gün ışığına çıkartmak, bunları daha fazla görünür hale getirmek ve aynı zamanda teknolojiyi bütün bunlarla daha fazla buluşturmak. Yani dijital erişimi kolaylaştırmak. Daha fazla bu iki başlıkta kafa yormak gerekiyor” dedi.

“Geleceğin Türkiye’si yerelden şekillenecek”

Başkan Soyer konuşmasında İzmir Vakfı çatısı altında yürüttükleri çalışmaları ve Visitİzmir uygulamasından da bahsetti. 11 ilin birbirine yakınlaşmasını sağlayacak bu çalıştayın önemini aktaran Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bugünkü toplantının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bizim birbirimizden öğrenecek, yararlanacak çok fazla başlık olduğunu düşünüyorum. Birbirimize ilham vermemiz, ilham almamız lazım. Farklı örnekleri, uygulamaları birbirimizden öğrenmek zorundayız. Geleceğin Türkiye’si yerelden şekillenecek. Bugün yerelde kuracağımız bu işbirliklerinin geleceğin Türkiye’sinde umutları büyüteceğini düşünüyorum.”

Karaçanta’dan Soyer’e teşekkür

2022 yılı sonuna kadar 1,5 milyon turist beklendiğini söyleyen İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir’in tanıtımı için yapılan çalışmaları anlattı. Destekleri için Başkan Soyer’e teşekkür eden Karaçanta, Türkiye’de en çok kazının yapıldığı ilin İzmir olduğunu belirterek, “19 kazımız var. Başkanımızı özellikle teşekkür ediyorum. Kazılarımıza müthiş destek veriyor. Birinci Bakanlık, ikinci de Türkiye’de en fazla destek veren kurum İzmir Büyükşehir Belediyesi. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun başkanım” dedi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile turizm sektörlerinin paydaşları toplantıda katılımcı olarak yer alıyor. 11 ilin temsil edildiği 11 masada katılımcılarla uzmanlar toplantı yapacak. Çalıştay sonunda hazırlanacak rapor tüm katılımcılara ve sektör temsilcilerine iletilecek.