Bursa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilini dolu dolu geçirebilmeleri adına 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında eğlenceli, eğitici ve öğretici yüzlerce etkinliği içeren, kapsamlı bir ‘Yarıyıl Şenliği’ düzenliyor.

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini doyasıya çıkarsın diye Büyükşehir Belediyesi tarafından Yarıyıl Şenliği’ programı düzenliyor. 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan şenlikte, atölyelerden gösterilere, gezilerden tiyatrolara ve eğlenceli oyunlara kadar yüzlerce etkinlik yer alacak. Büyükşehir Belediyesi’nin birçok biriminin katkılarıyla hazırlanan program, kentin farklı mekan ve bölgelerinde çocuklarla buluşacak.

Bursalı öğrencilerin eğlenceli bir sömestr tatili geçirmelerinin hedeflendiği şenlik kapsamında 83 atölye, 15 tiyatro ve sinema gösterisi, 14 gezi, 13 Karagöz gölge oyunu, 10 çocuk oyunu, 3 müzikal dinleti, 3 dart ve masa tenisi etkinliği, 2 bowling turnuvası, 2 buz pateni etkinliği, söyleşi, şiir okumaları, sihirbaz gösterisi ve doğa yürüyüşleri planlandı. Çok sayıda etkinliğin öğrencilerle buluşacağı ‘Yarıyıl Şenliği’ hakkında detaylı bilgiye https://www.bursa.bel.tr/duyuru/yariyil-senligi-basliyor-35073 adresinden ulaşabilirsiniz.

“Sizlerin gülümsemesi bizler için çok önemli”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, öğrencilerin yarıyıl tatilini dopdolu, eğlenceli ve verimli geçirmeleri için onlarca etkinlik hazırladıklarını söyledi. Yarıyıl Şenliği’nde çocukların ilgisini çekecek pek çok aktivitenin yer aldığını belirten Başkan Bozbey, “Tüm birimlerimizle birlikte atölyelerden gösterilere, gezilerden tiyatrolara kadar keyifli ve dolu dolu vakit geçirmenizi sağlayacak ve eğlenirken öğreneceğiniz bir takvim hazırladık. Yarıyıl şenliğimize hepinizi bekliyoruz. Sizlerin gülümsemesi bizler için çok önemli. Çünkü çocukların ve gençlerin gülümsediği bir kent, geleceğe umutla bakıyor demektir” dedi.