Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayının dolu dolu yaşanması için hazırladığı Büyükşehir’le Ramazan programlarında tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Cihat Denizlililerle buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı Büyükşehir’le Ramazan, tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Cihat’ı ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleşen programa Denizlililer yoğun ilgi gösterdi. Kendine özgü ezgi ve ilahileri seslendirmesiyle tanınan, Amenna, Gül Sultan, Emri Olur gibi eserleri yorumlayan Mustafa Cihat ramazan ayının manevi iklimi ile etkinliğe gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı programın sonunda Mustafa Cihat’a günün anısına üzerinde Denizli horozu figürü bulunan bir kaide verdi.

TV programcısı, yazar Bekir Develi Denizlililerle buluşacak.

Öte yandan 12 Nisan akşamı saat 22.00’da başarılı TV programcısı, tiyatro oyuncusu ve yazar Bekir Develi Denizlililerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ücretsiz etkinliğe tüm Denizlililerin davetli olduğu ifade edildi. 15 Nisan’a kadar sürecek