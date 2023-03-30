Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı boyunca yerel televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanan Büyükşehir’le İftar Vakti programının konuğu Başkan Osman Zolan oldu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, DEHA TV, DRT TV, Pamukkale TV ve World Türk ekranlarında yayınlanan “Büyükşehir’le İftar Vakti” programının canlı yayın konuğu oldu. Ali Sürücüoğlu moderatörlüğünde Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi ve Camii’nden canlı olarak gerçekleştirilen programın konuğu olan Başkan Zolan, Büyükşehir’le İftar Vakti’nin ilk kez geçen yıl yayınlandığını hatırlatarak, programın devam etmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti. Denizli’de Ramazan ayının güzelliklerinin program vesilesiyle izleyenlere ulaştığını ifade eden Başkan Zolan, tüm hemşehrilerinin Ramazan ayını tebrik etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin acılarıyla Ramazan’ı buruk bir şekilde karşıladıklarını anlatan Başkan Zolan, deprem bölgesinde ilk günden bu yana yarları sarmak için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürdükleri çalışmaları anlattı.

Denizli’de Ramazan bir başka güzel

Ramazan ayını herkesin güzel ve huzurlu bir şekilde idrak etmesi için gayret ettiklerini, tüm imkanları ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını ifade eden Başkan Zolan, geçen ay hizmete alınan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Aşevi ile de evlere sıcak yemek ulaştırdıklarını kaydetti. Yardımlaşma ve dayanışmanın Denizli’de Ramazan ayında bir başka gerçekleştiğini anlatan Başkan Zolan, “Bir ve beraber olursak yaralarımızı daha kolay sararız. Hepimizin kardeş olduğunu unutmadan gayret edersek gönlümüz hoş olur, mutlu oluruz” diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçılarının yer aldığı Büyükşehir’le İftar Vakti programında Ramazan’a özel beyit, ezgi ve ilahiler seslendirildi.